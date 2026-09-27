Коллектив Минтруда посетил памятник Победы

В связи с 27 сентября - Днём памяти коллектив Министерства труда и социальной защиты населения посетил памятник Победы.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Отмечается, что к памятнику были возложены цветы, память героических шехидов почтили с глубоким уважением.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года 27 сентября ежегодно отмечается в Азербайджане как День памяти в знак глубокого уважения к военнослужащим и офицерам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни за территориальную целостность страны, а также ко всем шехидам.