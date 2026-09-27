Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Коллектив Минтруда посетил памятник Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 17:32
    Коллектив Минтруда посетил памятник Победы

    В связи с 27 сентября - Днём памяти коллектив Министерства труда и социальной защиты населения посетил памятник Победы.

    Об этом сообщили Report в министерстве.

    Отмечается, что к памятнику были возложены цветы, память героических шехидов почтили с глубоким уважением.

    Отметим, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года 27 сентября ежегодно отмечается в Азербайджане как День памяти в знак глубокого уважения к военнослужащим и офицерам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни за территориальную целостность страны, а также ко всем шехидам.

    Коллектив Минтруда посетил памятник Победы
    Коллектив Минтруда посетил памятник Победы
    Коллектив Минтруда посетил памятник Победы
    Коллектив Минтруда посетил памятник Победы
    Коллектив Минтруда посетил памятник Победы
    27 Сентября – День памяти
    Фото
    ƏƏSMN-in kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    Фото
    Labor Ministry staff visit Victory Monument
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