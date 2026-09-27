Коллектив Минтруда посетил памятник Победы
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 17:32
В связи с 27 сентября - Днём памяти коллектив Министерства труда и социальной защиты населения посетил памятник Победы.
Об этом сообщили Report в министерстве.
Отмечается, что к памятнику были возложены цветы, память героических шехидов почтили с глубоким уважением.
Отметим, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года 27 сентября ежегодно отмечается в Азербайджане как День памяти в знак глубокого уважения к военнослужащим и офицерам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни за территориальную целостность страны, а также ко всем шехидам.
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