İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    ƏƏSMN-in kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 17:29
    ƏƏSMN-in kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib

    27 Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, abidənin önünə gül dəstələri düzülüb və qəhrəman şəhidlərin əziz xatirəsi ehtiramla anılıb.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən, Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd olunur.

    ƏƏSMN-in kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    ƏƏSMN-in kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    ƏƏSMN-in kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    ƏƏSMN-in kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    ƏƏSMN-in kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    27 Sentyabr - Anım Günü Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
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    Коллектив Минтруда посетил памятник Победы
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    Labor Ministry staff visit Victory Monument
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