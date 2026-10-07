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    Gömrükdə yarım milyon manatdan artıq dəyəri olan dərman aşkarlanıb

    Hadisə
    • 07 oktyabr, 2026
    • 08:52
    Gömrükdə yarım milyon manatdan artıq dəyəri olan dərman aşkarlanıb

    Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsinin, Bakı Baş Gömrük İdarəsinin və Tovuz Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının birgə həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində ölkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən dərman vasitələri aşkarlanıb.

    "Report" Komitəyə istinadən xəbər verir ki, Gürcüstandan Azərbaycan Respublikasına gələn yük nəqliyyat vasitəsi "Qırmızı Körpü" gömrük postunda saxlanılıb və nəqliyyat vasitəsinə gömrük yoxlaması həyata keçirilib.

    Gömrük yoxlaması zamanı nəqliyyat vasitəsindən ölkə ərazisinə rəsmi idxal edilən dərman vasitələrinin arasında gizlədilmiş, gömrük orqanına bəyan olunmayan ümumilikdə 82 adda dərman vasitəsi aşkar edilib. Aşkar olunan dərman vasitələrinin qiymətinin 507 min manat olduğu müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Dərman vasitələri Qaçaqmalçılıq
    Пресечен незаконный ввоз в страну лекарственных средств на 500 тыс. манатов
    Azerbaijan customs seize over 500,000 manats in undeclared medicines
    MiniBoss
    MiniBoss

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