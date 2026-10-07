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    Пресечен незаконный ввоз в страну лекарственных средств на 500 тыс. манатов

    Происшествия
    • 07 октября, 2026
    • 09:04
    Пресечен незаконный ввоз в страну лекарственных средств на 500 тыс. манатов

    Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну лекарственных средств на сумму более полмиллиона манатов.

    Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, совместную операцию провели сотрудники Главного оперативно-следственного управления, Бакинского главного таможенного управления и Товузского таможенного управления ГТК.

    Так, на таможенном посту "Красный мост" для проверки было остановлено грузовое транспортное средство, следовавшее из Грузии в Азербайджан.

    В ходе досмотра среди официально импортируемых в страну лекарственных средств были обнаружены незадекларированные таможенному органу 82 наименования лекарственных средств общей стоимостью 507 тысяч манатов.

    По факту начато расследование.

    Контрабанда Лекарства Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК)
    Gömrükdə yarım milyon manatdan artıq dəyəri olan dərman aşkarlanıb
    Azerbaijan customs seize over 500,000 manats in undeclared medicines
    44 - Tezliklə
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