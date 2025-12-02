Кабинет министров утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан в 2026 году
Внутренняя политика
- 02 декабря, 2025
- 17:27
Кабинет министров Азербайджана утвердил дни ряда праздников в стране в 2026 году.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, 20, 21, 22, 23, 24 марта 2026 года будет отмечаться праздник Новруз.
Кроме этого, на 20-21 марта приходится праздник Рамазан, а Гурбан-байрамы будет отмечаться 27-28 мая.
