    Azərbaycanda 2026-cı ilin bayram günləri müəyyən edilib

    Daxili siyasət
    • 02 dekabr, 2025
    • 17:06
    Azərbaycanda 2026-cı ilin bayram günləri müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Müvafiq qərarla 2026-cı il martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramı, martın 20, 21-i Ramazan bayramı, mayın 27, 28-i Qurban bayramı günləri kimi müəyyən edilib.

