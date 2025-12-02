Azərbaycanda 2026-cı ilin bayram günləri müəyyən edilib
Daxili siyasət
- 02 dekabr, 2025
- 17:06
Azərbaycanda 2026-cı ilin bayram günləri müəyyən edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Müvafiq qərarla 2026-cı il martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramı, martın 20, 21-i Ramazan bayramı, mayın 27, 28-i Qurban bayramı günləri kimi müəyyən edilib.
Son xəbərlər
17:26
Nazir: "2018-2025-ci illərdə özəl sektorda əmək haqqı fondu 3,6 dəfə artıb"Maliyyə
17:21
Səfir: Seul və Bakı kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlara malikdirASK
17:10
"Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları"nda dəyişiklik edilibDigər
17:07
Bakı metrosu: Əmək münasibətlərinə məcburi şəkildə xitam verilmirİnfrastruktur
17:06
Azərbaycanda 2026-cı ilin bayram günləri müəyyən edilibDaxili siyasət
17:02
Taksi sürücüləri üçün imtahan keçirilib, 1309-u uğur qazanıbElm və təhsil
17:01
Sabah Xəzər rayonu və Sumqayıtda qaz olmayacaqEnergetika
17:01
Maliyyə naziri: "Gələn il qeyri-neft-qaz sektorunda ciddi vergi artımı yoxdur"Maliyyə
17:01