    Внутренняя политика
    • 10 апреля, 2026
    • 13:31
    К восстановлению крепостной стены в Ичеришехер привлечены австрийские специалисты

    К восстановлению поврежденного участка крепостной стены в Ичеришехер в Баку привлечены специалисты из Австрии.

    Как передает Report, об этом в интервью AzTV сообщила член правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Айтадж Алисултанлы.

    По ее словам, австрийские эксперты уже участвовали в других проектах реставрации на территории заповедника.

    "В настоящее время ведутся временные укрепительные работы, которые завершатся через несколько дней. На следующем этапе будут проведены техническая, инженерная и историческая оценки, после чего начнется капитальная реставрация и консервация. Поскольку завершающий этап является наиболее трудоемкой работой в строительстве, процесс может занять до нескольких лет", - сказала Алисултанлы.

    Напомним, что небольшое повреждение стены на пересечении башен 13-14 по улице Кичик Гала было обнаружено 9 апреля. По предварительным данным, причиной стала влажность и естественная эрозия из-за наблюдавшихся непрерывных дождей.

    Историко-архитектурный заповедник Ичеришехер Айтадж Алисултанлы Крепостные стены
    İçərişəhərdə qala divarında qismən dağılmanın bərpasına Avstriyadan mütəxəssislər cəlb olunub
    Austrian experts join restoration of Icharishahar fortress wall

