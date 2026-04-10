К восстановлению крепостной стены в Ичеришехер привлечены австрийские специалисты

К восстановлению поврежденного участка крепостной стены в Ичеришехер в Баку привлечены специалисты из Австрии.

Как передает Report, об этом в интервью AzTV сообщила член правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Айтадж Алисултанлы.

По ее словам, австрийские эксперты уже участвовали в других проектах реставрации на территории заповедника.

"В настоящее время ведутся временные укрепительные работы, которые завершатся через несколько дней. На следующем этапе будут проведены техническая, инженерная и историческая оценки, после чего начнется капитальная реставрация и консервация. Поскольку завершающий этап является наиболее трудоемкой работой в строительстве, процесс может занять до нескольких лет", - сказала Алисултанлы.

Напомним, что небольшое повреждение стены на пересечении башен 13-14 по улице Кичик Гала было обнаружено 9 апреля. По предварительным данным, причиной стала влажность и естественная эрозия из-за наблюдавшихся непрерывных дождей.