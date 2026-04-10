    Управление "Ичеришехер" приступило к восстановлению поврежденного участка крепостной стены

    Внутренняя политика
    • 10 апреля, 2026
    • 12:44
    Управление Ичеришехер приступило к восстановлению поврежденного участка крепостной стены

    Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" приступило к восстановлению участка крепостной стены, где произошло частичное обрушение.

    Об этом сообщили Report в Управлении.

    В ведомстве подчеркнули, что сразу после инцидента были приняты оперативные меры. На первом этапе планируется провести консервацию и стабилизацию поврежденного участка. "Эти меры направлены на предотвращение дальнейшей деформации и обеспечение устойчивости конструкции", - отметили в управлении.

    Далее специалисты проведут детальную техническую и инженерную экспертизу, по итогам которой будет реализован научно обоснованный проект восстановления стены.

    По информации ведомства, участок между башнями №13 и №14 ранее не подвергался реставрационным работам. Основной причиной повреждения названы продолжительные атмосферные осадки последних дней, приведшие к повышенной влажности и естественной эрозии.

    В управлении заверили, что все восстановительные работы будут проводиться с высокой точностью и в соответствии с международными стандартами, с сохранением исторической аутентичности памятника.

    К процессу уже привлечены высококвалифицированные специалисты с международным опытом, ранее участвовавшие в реставрации таких объектов, как Девичья башня и Дворец Ширваншахов.

    Управление Ичеришехер приступило к восстановлению поврежденного участка крепостной стены
    Управление Ичеришехер приступило к восстановлению поврежденного участка крепостной стены

    Историко-архитектурный заповедник Ичеришехер
    Фото
    İçərişəhər qoruğu: Qala divarında baş vermiş qismən dağılma ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər görülür
    Фото
    Icharishahar administration begins restoration of damaged section of fortress wall

