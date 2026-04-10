Управление "Ичеришехер" приступило к восстановлению поврежденного участка крепостной стены
- 10 апреля, 2026
- 12:44
Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" приступило к восстановлению участка крепостной стены, где произошло частичное обрушение.
Об этом сообщили Report в Управлении.
В ведомстве подчеркнули, что сразу после инцидента были приняты оперативные меры. На первом этапе планируется провести консервацию и стабилизацию поврежденного участка. "Эти меры направлены на предотвращение дальнейшей деформации и обеспечение устойчивости конструкции", - отметили в управлении.
Далее специалисты проведут детальную техническую и инженерную экспертизу, по итогам которой будет реализован научно обоснованный проект восстановления стены.
По информации ведомства, участок между башнями №13 и №14 ранее не подвергался реставрационным работам. Основной причиной повреждения названы продолжительные атмосферные осадки последних дней, приведшие к повышенной влажности и естественной эрозии.
В управлении заверили, что все восстановительные работы будут проводиться с высокой точностью и в соответствии с международными стандартами, с сохранением исторической аутентичности памятника.
К процессу уже привлечены высококвалифицированные специалисты с международным опытом, ранее участвовавшие в реставрации таких объектов, как Девичья башня и Дворец Ширваншахов.