Управление "Ичеришехер" приступило к восстановлению поврежденного участка крепостной стены

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" приступило к восстановлению участка крепостной стены, где произошло частичное обрушение.

Об этом сообщили Report в Управлении.

В ведомстве подчеркнули, что сразу после инцидента были приняты оперативные меры. На первом этапе планируется провести консервацию и стабилизацию поврежденного участка. "Эти меры направлены на предотвращение дальнейшей деформации и обеспечение устойчивости конструкции", - отметили в управлении.

Далее специалисты проведут детальную техническую и инженерную экспертизу, по итогам которой будет реализован научно обоснованный проект восстановления стены.

По информации ведомства, участок между башнями №13 и №14 ранее не подвергался реставрационным работам. Основной причиной повреждения названы продолжительные атмосферные осадки последних дней, приведшие к повышенной влажности и естественной эрозии.

В управлении заверили, что все восстановительные работы будут проводиться с высокой точностью и в соответствии с международными стандартами, с сохранением исторической аутентичности памятника.

К процессу уже привлечены высококвалифицированные специалисты с международным опытом, ранее участвовавшие в реставрации таких объектов, как Девичья башня и Дворец Ширваншахов.