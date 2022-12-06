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Избраны новые члены президиума Коллегии адвокатов

Избраны новые члены президиума Коллегии адвокатов Избраны новые члены президиума Коллегии адвокатов Азербайджана.
Внутренняя политика
6 декабря 2022 г. 13:37
Избраны новые члены президиума Коллегии адвокатов

Избраны новые члены президиума Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как передает Report, об этом было объявлено 6 декабря на очередной конференции членов Коллегии адвокатов.

Новыми членами президиума избраны Рамиз Ибрагимов, Ильхама Гасанова, Диляра Афрасиабова, Адиль Керимли, Севиндж Алызаде, Фариз Мамедов, Лала Нагиева, Мухтар Мустафаев, Эльчин Усуб, Азер Гулиев, Вугар Бабаев.

Джавид Алиев избран председателем Дисциплинарной комиссии, Эльхан Гулиев - его заместителем, Исмаил Кянгярли, Эльшан Сафаров, Алескер Гусейнли, Бахрамийя Ильгар, Эсмира Гусейнова, Алирза Абилов, Васиф Гасанов, Фазиль Ахмедов, Аббас Керимбейли, Хаял Баширов, Гюльшан Салманова, Паша Сафаров, Эльвин Салимов, Эльвин Алиев и Руслан Велиев - членами комиссии.

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Версия на азербайджанском языке Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinə yeni üzvlər seçilib - SİYAHI

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