Из Ирана в Азербайджан с конца февраля эвакуированы 3 505 человек

С 28 февраля из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3 505 человек.

Согласно полученной Report информации, 613 эвакуированных являются гражданами Азербайджана.

Среди эвакуированных - граждане Китая (736 человек), России (374), Индии (294), Бангладеш (198), Таджикистана (194), Пакистана (152), Ирана (136), Омана (84), Индонезии (116), Алжира (57), Италии (46), Германии (30), Канады (27), Испании (26), Франции (25), Грузии (21), Саудовской Аравии и Японии (по 18), Узбекистана и США (по 17), Бахрейна (16), Польши и Швейцарии (по 14), Нигерии, Казахстана, Беларуси (по 13), Венгрии (12), Мексики (11), Великобритании, Болгарии, Демократической Республики Конго (по 10), Бразилии (9), Судана, Венесуэлы (по 8), Финляндии, Кыргызстана, Румынии, Чехии, Словакии, Бельгии, Австралии, ОАЭ (по 6).

Также эвакуированы по пять граждан Турции, Сербии, Швеции, Афганистана, Австрии, Греции, Вьетнама, по четыре гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Нидерландов, по три гражданина Катара, Хорватии, Дании, Норвегии, по два гражданина Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Египта, Словении, Уругвая.

Кроме того, из Ирана в Азербайджан были эвакуированы по одному гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдив, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Белиза и Доминиканской Республики.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.