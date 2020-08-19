Из Грузии в Азербайджан будут эвакуированы еще 320 человек

Результаты их тестов на коронавирус были отрицательными

Начался процесс эвакуации 320 человек из Грузии в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, в настоящее время эти лица собираются перед зданием посольства Азербайджана в Грузии.

119 из них - граждане Азербайджана, остальные - граждане Грузии и России, состоящие в браке с гражданами Азербайджана, имеющие постоянный или временный вид на жительство в стране.

Все граждане были протестированы на выявление коронавируса, ни у одного из них вирус не был обнаружен.

После получения от посольства справки об отсутствии COVID-19 в 10:00 они на автобусах будут доставлены на погранично-пропускной пункт "Красный мост" на границе с Азербайджаном.

Отметим, что в период пандемии через Грузию в Азербайджан было доставлено

2 060 человек.