Из Грузии в Азербайджан будут эвакуированы еще 320 человек

Начался процесс эвакуации 320 человек из Грузии в Азербайджан.
Как сообщает грузинское бюро Report, в настоящее время эти лица собираются перед зданием посольства Азербайджана в Грузии.
119 из них - граждане Азербайджана, остальные - граждане Грузии и России, состоящие в браке с гражданами Азербайджана, имеющие постоянный или временный вид на жительство в стране.
Все граждане были протестированы на выявление коронавируса, ни у одного из них вирус не был обнаружен.
После получения от посольства справки об отсутствии COVID-19 в 10:00 они на автобусах будут доставлены на погранично-пропускной пункт "Красный мост" на границе с Азербайджаном.
Отметим, что в период пандемии через Грузию в Азербайджан было доставлено
2 060 человек.