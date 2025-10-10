Из Германии возвращены 40 граждан Азербайджана
Внутренняя политика
- 10 октября, 2025
- 10:30
40 граждан Азербайджана возвращены из Германии 9 октября.
Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).
Процесс состоялся в рамках соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом о реадмиссии незаконно проживающих лиц.
Последние новости
10:54
Амина Юсифгызы будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы"Искусство
10:51
Макрон проведет совещание с лидерами партий перед назначением нового премьераДругие страны
10:44
Германия выделит 29 млн евро на гумпомощь сектору ГазаДругие страны
10:39
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос почти на 8%Бизнес
10:38
Саммит глав государств стартовал в ДушанбеВ регионе
10:30
Из Германии возвращены 40 граждан АзербайджанаВнутренняя политика
10:25
Германия намерена закупить 600 систем борьбы с БПЛА SkyrangerДругие страны
10:22
Фото
Предотвращена контрабанда бриллиантов из Дубая в БакуПроисшествия
10:20
Фото
Видео