    Из Германии возвращены 40 граждан Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 10:30
    Из Германии возвращены 40 граждан Азербайджана

    40 граждан Азербайджана возвращены из Германии 9 октября.

    Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

    Процесс состоялся в рамках соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом о реадмиссии незаконно проживающих лиц.

    реадмиссия Германия граждане Азербайджана
    Ötən gün 40 azərbaycanlı Almaniyadan geri qaytarılıb
    40 Azerbaijanis readmitted from Germany on October 9

