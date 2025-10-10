Из Германии возвращены 40 граждан Азербайджана

40 граждан Азербайджана возвращены из Германии 9 октября.

Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

Процесс состоялся в рамках соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом о реадмиссии незаконно проживающих лиц.