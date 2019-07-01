ИВ Гёйчайского района назвала слухами сообщения о массовом уходе с работы чиновников

Исполнительная власть Гёйчайского района прокомментировала распространенную информацию о массовых заявлениях об уходе с работы руководителей управлений и учреждений, сельских исполнительных представителей и председателей муниципалитетов, написаных по требованию главы ИВ района.

В ответ на запрос Report заместитель главы ИВ, заведующая отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Зивер Зейналова сообщила, что распространенная информация не соответствует действительности: "Мы знаем о распространении этих заявлений, мы читали. Эта информация абсурдна и ложна. Эти заявления вместе с подписями подтасованы. Работники, имена которых указаны в заявлениях, сами удивлены. Поскольку проставленные в заявлениях подписи не принадлежат этим людям. Все эти люди сейчас на своих рабочих местах".

Замглавы ИВ отметила, что руководители управлений и учреждений, сельские исполнительные представители и председатели муниципалитетов, имена которых указаны в заявлениях, обратятся в правоохранительные органы: "Однако в связи с этим ИВ Гёйчайского района не будет проводить разбирательства. Мы спокойно выполняем свою работу. Мы не намерены вести разбирательство, т.к. нам не давали такого поручения. Работники, имена которых указаны в заявлениях, сами обратятся в правоохранительные органы".

Отметим, что соцсетях распространилась информация, что в Гёйчайском районе по требованию главы ИВ 61 человек - руководители управлений и учреждений, сельские исполнительные представители и председатели муниципалитетов написали заявление об уходе с работы.