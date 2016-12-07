Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Агдамского района.

Как сообщает Report, в документе говорится, что в последние годы в не находящихся под оккупацией 44 населенных пунктах Агдамского района с населением более 90 тысяч человек в рамках различных государственных программ были проделаны широкомасштабные строительно-восстановительные, созидательные работы и благоустройство, построены Олимпийский спортивный комплекс, районные центральная и детская больницы, роддом, Музей флага, капитально отремонтировано здание Агдамского государственного драматического театра, возведено 18 новых поселков для более чем 6600 семей, построены 18 общеобразовательных и 3 музыкальные школы, 15 медицинских учреждений, 13 клубов, реконструированы проселочные автомобильные дороги общей протяженностью 42 километра, проложены газовые, электрические коммуникации, линии питьевой воды, пробурены 57 субартезианских скважин, реализованы другие важные инфраструктурные проекты.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения новых посевных площадей в Агдамском районе оросительной водой и улучшения жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев, временно расселенных в различных зданиях социального назначения, находящихся в аварийном состоянии, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Агдамского района выделено 3 млн. манатов, в том числе 2 млн. манатов на бурение 30 субартезианских скважин в 15 населенных пунктах с населением 36,7 тысячи человек, 1 млн. манатов на строительство индивидуальных жилых домов для 20 семей вынужденных переселенцев, временно расселенных в расположенных в 8 населенных пунктах 9 различных зданиях социального назначения, находящихся в аварийном состоянии.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.