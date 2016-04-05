​ИВ Тертерского района распространила официальную информацию о погибших и раненых - СПИСОК

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Исполнительная власть Тертерского района распространила официальную информацию о погибших и раненых в результате обострения ситуации в прифронтовом регионе с ночи 2 апреля, а также нанесенном району ущербе.
Как сообщили Report из районной ИВ, в результате обстрела армянской армией населенных пунктов Тертерского района погибли 3, ранены 6 человек.
Погибшие:
Житель Тертера Рагимов Орхан Валери оглу - 1993 г.р., житель Гянджи Асадов Фарман Эльчин оглу - 1992 г.р. и 16-летняя Гасанова Турана Кямандар гызы (вынужденная переселенка из Кельбаджарского района).
Раненые:
Алиев Садиг Натик оглу 1993 г.р. - Бинагадинский район города Баку
Велиев Захид Вели оглу 1951 г.р. - житель Тертера
Велизаде Санан Самид оглу 2003 г.р. - житель Тертера
Рагимов Джалал Садай оглу 1960 г.р. - житель Тертера
Алиева Мехбара Наби гызы 1984 г.р. - жительница Тертера
Агаева Кямаля Аждар гызы 1986 г.р. - жительница Тертера.
В информации также отмечается, что в результате обстрела населенных пунктов в последние дни серьезно пострадали частные дома граждан. Артиллерийские снаряды попали в 162 частных дома, включая городской центр. В результате этого многие из них были разрушены. В настоящее врем сумма нанесенного району ущерба подсчитывается.
Valeh DadaşovАвтор новости
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