​ИВ Тертерского района распространила официальную информацию о погибших и раненых - СПИСОК

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Исполнительная власть Тертерского района распространила официальную информацию о погибших и раненых в результате обострения ситуации в прифронтовом регионе с ночи 2 апреля, а также нанесенном району ущербе.

Как сообщили Report из районной ИВ, в результате обстрела армянской армией населенных пунктов Тертерского района погибли 3, ранены 6 человек.

Погибшие:

Житель Тертера Рагимов Орхан Валери оглу - 1993 г.р., житель Гянджи Асадов Фарман Эльчин оглу - 1992 г.р. и 16-летняя Гасанова Турана Кямандар гызы (вынужденная переселенка из Кельбаджарского района).

Раненые:

Алиев Садиг Натик оглу 1993 г.р. - Бинагадинский район города Баку

Велиев Захид Вели оглу 1951 г.р. - житель Тертера

Велизаде Санан Самид оглу 2003 г.р. - житель Тертера

Рагимов Джалал Садай оглу 1960 г.р. - житель Тертера

Алиева Мехбара Наби гызы 1984 г.р. - жительница Тертера

Агаева Кямаля Аждар гызы 1986 г.р. - жительница Тертера.

В информации также отмечается, что в результате обстрела населенных пунктов в последние дни серьезно пострадали частные дома граждан. Артиллерийские снаряды попали в 162 частных дома, включая городской центр. В результате этого многие из них были разрушены. В настоящее врем сумма нанесенного району ущерба подсчитывается.