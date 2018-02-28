Иса Гамбар отправился в Турцию на обследование

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Национального центра стратегического мышления, бывший башган партии Мусават Иса Гамбар уехал на медобследование в Турцию.

Как сообщает Report, И.Гамбара сопровождают башган партии "Мусават" Ариф Гаджилы и врач Центральной клинической больницы.

И.Гамбар будет обследоваться в Анкаринской больнице.

Отметим, 13 января в состоянии здоровья Исы Гамбара появились проблемы и его поместили в Центральную клиническую больницу. После обследований выяснилось, что И.Гамбар перенес инфаркт. Ему сделали стентирование сосудов сердца.

23 февраля И.Гамбар был вновь помещен в Центральную клиническую больницу. В больнице сообщили, что на этот раз обращение И.Гамбара к врачам не связано с сердцем, он размещен в стационаре больницы.