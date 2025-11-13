Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Иностранные специалисты смогут получить визу и ВНЖ в Азербайджане по упрощенной процедуре

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 11:57
    Иностранные специалисты смогут получить визу и ВНЖ в Азербайджане по упрощенной процедуре

    Высококвалифицированные мигранты привносят в Азербайджан не только знания и профессиональные навыки, но и инновационные подходы, помогая восполнять дефицит кадров и способствуя долгосрочному развитию страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов в рамках презентации портала "Высококвалифицированный мигрант".

    По его словам, в Азербайджане разработана программа, которая облегчает трудоустройство иностранных специалистов и лиц без гражданства, обладающих высоким уровнем квалификации.

    "Кандидаты, набравшие не менее 70 баллов из 100, могут претендовать на участие в программе и на упрощенный порядок рассмотрения заявок", - заявил он.

    Гусейнов отметил, что представленный портал открывает для специалистов возможность реализовать себя в Азербайджане, поделиться опытом и внести вклад в развитие экономики. Программа также делает страну конкурентоспособной в привлечении талантов на международном уровне.

    "В случае положительного рассмотрения заявки в течение 20 дней участники смогут получить упрощенную визу, вид на жительство для себя и членов семьи, а также в будущем претендовать на гражданство. При этом они освобождаются от необходимости получения отдельного разрешения на работу", - сказал он.

    Гусейнов добавил, что работодатели, зарегистрированные на портале, получат доступ к базе данных высококвалифицированных мигрантов и смогут напрямую предлагать им вакансии.

