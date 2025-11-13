DMX rəisi: Yüksəkixtisaslı miqrantların Azərbaycana cəlb edilməsi inkişafa töhfə verir
- 13 noyabr, 2025
- 10:43
Yüksəkixtisaslı miqrantlar ölkəyə yalnız bilik və bacarıq deyil, eyni zamanda innovativ yanaşma gətirir, əmək bazarında mövcud boşluqların doldurulmasına və uzunmüddətli perspektivdə Azərbaycanın inkişafına töhfə verirlər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) rəisi Vüsal Hüseynov "Yüksəkixtisaslı miqrant portalı"nın təqdimat mərasimi çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda yüksək ixtisaslı əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsini asanlaşdırmaq, onların bilik və bacarıqlarını ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına yönəltmək, eləcə də bu sahədə çevik idarəetməni təmin etmək məqsədilə "Yüksək ixtisaslı miqrant proqramı" təsis edilib:
"Belə ki, miqrantlar öz bilik, bacarıq və təhsil səviyyələrini təqdim etməklə tələb olunan 100 baldan minimum 70 bal topladıqları halda müvafiq dövlət qurumları tərəfindən onların müraciətləri nəzərdən keçirilir".
DMX rəisi həmçinin bildirib ki, bu portal yüksəkixtisaslı miqrantlar üçün Azərbaycanda öz uğur hekayələrini yazmaq, bilik və təcrübələrini ölkənin inkişafına yönəltmək üçün geniş imkanlar yaradır:
"Yüksəkixtisaslı miqrantlara yönəlik siyasət və proqramlar bir çox ölkələrdə tətbiq olunur və bu sahədə qlobal rəqabət mövcuddur. Azərbaycan da bu proqramı təqdim etməklə həmin yarışa qoşulur. Ölkəmizdə mövcud olan sabitlik, dinamik və dayanıqlı inkişaf, turizm və investisiyaların təşviqi, əcnəbilərin inteqrasiyası üçün yaradılan şərait və tətbiq edilən güzəştlər bu proqramı rəqabət qabiliyyətli edir".
V.Hüseynov eyni zamanda vurğulayıb ki, qiymətləndirmə 20 gün ərzində müsbət nəticələnərsə, həmin şəxs Azərbaycana sadələşdirilmiş qaydada viza ala, özü və ailə üzvləri üçün yaşama icazəsi əldə edə və gələcəkdə vətəndaşlığa qəbul üçün müraciət imkanı qazana bilər:
"Bu şəxslər həmçinin iş icazəsindən azaddırlar. Portalda qeydiyyatdan keçən işəgötürənlər də yüksəkixtisaslı miqrantların bazasına çıxış əldə edərək onlarla birbaşa əlaqə saxlaya və iş təklifləri göndərə biləcəklər".