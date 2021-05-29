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Иностранные блогеры посетили Гянджу

Иностранные блогеры посетили Гянджу Группа находящихся в Азербайджане иностранных блогеров посетила Гянджу.
Внутренняя политика
29 мая 2021 г. 16:34
Иностранные блогеры посетили Гянджу

Группа находящихся в Азербайджане иностранных блогеров посетила Гянджу.

Как передает Западный центр Report, визит состоялся в рамках проекта Show Me Azerbaijan, реализуемого при содействии расположенного в Баку Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В состав группы вошли 12 блогеров социальных медиа из 8 стран.

Для ознакомления с преступлениями, совершенными армянами, подвергшими ракетному удару Гянджу во время Отечественной войны, они посетили район, где погибли мирные жители и произошли разрушения. Гости возложили здесь цветы в знак уважения к памяти погибших. Им была предоставлена подробная информация о происшествии.

Блогеры также посетят усыпальницу Низами Гянджеви и комплекс Имамзаде.

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