Иностранные блогеры посетили Гянджу

Группа находящихся в Азербайджане иностранных блогеров посетила Гянджу.
Как передает Западный центр Report, визит состоялся в рамках проекта Show Me Azerbaijan, реализуемого при содействии расположенного в Баку Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС).
В состав группы вошли 12 блогеров социальных медиа из 8 стран.
Для ознакомления с преступлениями, совершенными армянами, подвергшими ракетному удару Гянджу во время Отечественной войны, они посетили район, где погибли мирные жители и произошли разрушения. Гости возложили здесь цветы в знак уважения к памяти погибших. Им была предоставлена подробная информация о происшествии.
Блогеры также посетят усыпальницу Низами Гянджеви и комплекс Имамзаде.