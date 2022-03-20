Ильхам Алиев: Второй раз после нашей исторической победы мы отмечаем Новруз в родном Карабахе

Второй раз после нашей исторической победы мы отмечаем Новруз в родном Карабахе. Знаю, что каждый из нас, особенно бывшие вынужденные переселенцы, каждый раз накануне и в праздничные дни говорили слова "Надеюсь, в следующем году мы будем отмечать Новруз н

"Второй раз после нашей исторической победы мы отмечаем Новруз в родном Карабахе. Знаю, что каждый из нас, особенно бывшие вынужденные переселенцы, всякий раз в канун праздника и в праздничные дни говорили: иншаллах, в следующем году отметим Новруз байрамы на освобожденных землях, в Карабахе, и это уже реальность".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в поселке Суговушан Тертерского района.

"Уже второй раз этот прекрасный весенний праздник мы отмечаем на освобожденных от оккупации землях. Сегодня я разжег праздничный костер здесь, в Суговушане, на древней земле Азербайджана. А в прошлом году я отметил праздник Новруз в городе Шуше, на дорогом каждому из нас Джыдыр-дюзю, откуда обратился к азербайджанскому народу. Я рад и счастлив, что это уже стало традицией, и праздник Новруз мы отмечаем здесь, в родном Карабахе", - сказал президент.

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