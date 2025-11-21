Ильхам Алиев: В настоящее время медиасреда стремительно трансформируется

В настоящее время медиасреда стремительно трансформируется. К сожалению, в глобальном информационном пространстве непрерывно растут масштабы дезинформации, ложных новостей, гибридных угроз, дипфейков, злоупотреблений возможностями искусственного интеллекта и других манипуляций.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Медиафорума D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности".

Глава государства отметил, что эти факторы, помимо серьезного влияния на имидж, внутреннюю жизнь стран, наносят удар по международной стабильности в целом и подрывают доверие между государствами. Поэтому одной из основных задач медиафорума D-8 является формирование надежного сотрудничества между медиа-структурами стран-членов для создания правдивой, беспристрастной, объективной и ответственной информационной среды.