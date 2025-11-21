İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Prezident: Hazırda media mühiti sürətli transformasiyaya məruz qalır

    Daxili siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 10:39
    Prezident: Hazırda media mühiti sürətli transformasiyaya məruz qalır
    İlham Əliyev

    Hazırda media mühiti sürətli transformasiyaya məruz qalır. Təəssüflər olsun ki, qlobal informasiya məkanında dezinformasiya, saxta xəbərlər, hibrid təhdidlər, "deepfake"lər, süni intellektin imkanlarından sui-istifadə və digər manipulyasiya halları dayanmadan artmaqdadır.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin "Dialoqun, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi" mövzusunda D-8 Media Forumunun iştirakçılarına müraciətində yer alıb.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu amillər ölkələrin imicinə, daxili həyatına ciddi təsir göstərməklə yanaşı, bütövlükdə beynəlxalq sabitliyə zərbə vurur və ölkələr arasında etimadı sarsıdır:

    "Bu səbəbdən, D-8 Media Forumunun əsas vəzifələrindən biri – doğru, qərəzsiz, obyektiv və məsuliyyətli informasiya mühitinin qurulması üçün üzv ölkələrin media qurumları arasında etibarlı əməkdaşlığın formalaşdırılmasıdır".

    İlham Əliyev D-8 Media Forumu daxili siyasət
    Ильхам Алиев: В настоящее время медиасреда стремительно трансформируется
    President Ilham Aliyev: Currently, the media environment is affected by rapid transformations

    Son xəbərlər

    11:34
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda ekoloji aksiyalarda iştirak ediblər

    Ekologiya
    11:33

    İndoneziya 2026-2027-ci illərdə D-8-ə sədrlik etməyə hazırlaşır

    Media
    11:30

    Milli Məclisdə 1 000 manata qədər əməkhaqqı alanların vergi dərəcələrindən azad olunması təklif edilib

    Milli Məclis
    11:29

    Almaniya millisi ilə dünya çempionu olmuş futbolçu vəfat edib

    Futbol
    11:21

    Attaulla Tarar: Pakistan D-8-in bütün tərəfdaşları ilə əməkdaşlığa açıqdır

    Xarici siyasət
    11:20

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər yeni güzəştli rejimin tətbiqini nəzərdə tutur"

    Maliyyə
    11:17

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər iqtisadi inkişafı sürətləndirəcək"

    Biznes
    11:15

    Gümrünün keçmiş merinə qarşı üçüncü ittiham irəli sürülüb

    Region
    11:15

    Masato Kanda: "ADB 2030-cu ilə qədər CAREC regionunun inkişafına 10 milyard dollardan çox vəsait ayıracaq"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti