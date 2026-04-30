Ильхам Алиев: В Азербайджане у борьбы, как вида спорта, большие традиции, которые мы сохраняем
Внутренняя политика
- 30 апреля, 2026
- 12:47
В Азербайджане у борьбы, как вида спорта, большие традиции, которые мы сохраняем.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с борцами, ставшими чемпионами в командном зачете на чемпионате Европы, и их тренерами.
"Рад, что наряду с известными борцами, высоких результатов добиваются и наши молодые спортсмены. Это свидетельствует о том, что тренировочный процесс, процесс отбора выстроены правильно", - отметил глава государства.
