İlham Əliyev: Güləşimizin böyük ənənələri var və biz bu ənənələri yaşadırıq
Daxili siyasət
- 30 aprel, 2026
- 12:35
Azərbaycan güləşinin böyük ənənələri var və bu ənənələr yaşadılır.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa çempionatında komanda hesabında çempion olan güləşçilər və onların məşqçiləri ilə görüşündə deyib.
Dövlət başçısı bildirib: "Şadam ki, tanınmış güləşçilərlə bərabər gənc güləşçilərimiz də böyük nəticələr əldə edirlər. Bu onu göstərir ki, məşq prosesi, seleksiya prosesi düzgün qurulub".
Son xəbərlər
