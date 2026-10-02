Ильхам Алиев: Уверен, что каждый азербайджанец гордится своим государством
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 11:29
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Все мы, уверен, что каждый патриотично настроенный азербайджанец, гражданин Азербайджана, гордится своим государством.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
"Мы одержали Победу, не имеющую прецедентов в мире. Причем, повторюсь, в одиночку", – добавил глава государства.
İlham Əliyev: Əminəm ki, hər bir vətənpərvər azərbaycanlı öz dövləti ilə fəxr edir
President Ilham Aliyev: I am confident that every patriotic Azerbaijani takes pride in their state
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