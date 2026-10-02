Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Ильхам Алиев: Уверен, что каждый азербайджанец гордится своим государством

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 11:29
    Ильхам Алиев: Уверен, что каждый азербайджанец гордится своим государством

    Все мы, уверен, что каждый патриотично настроенный азербайджанец, гражданин Азербайджана, гордится своим государством.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

    "Мы одержали Победу, не имеющую прецедентов в мире. Причем, повторюсь, в одиночку", – добавил глава государства.

    Ильхам Алиев VIII съезд Партии Ени Азербайджан Партия Ени Азербайджан
    İlham Əliyev: Əminəm ki, hər bir vətənpərvər azərbaycanlı öz dövləti ilə fəxr edir
    President Ilham Aliyev: I am confident that every patriotic Azerbaijani takes pride in their state
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