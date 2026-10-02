Ильхам Алиев: Уверен, что каждый азербайджанец гордится своим государством

Все мы, уверен, что каждый патриотично настроенный азербайджанец, гражданин Азербайджана, гордится своим государством.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

"Мы одержали Победу, не имеющую прецедентов в мире. Причем, повторюсь, в одиночку", – добавил глава государства.