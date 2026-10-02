İlham Əliyev: Əminəm ki, hər bir vətənpərvər azərbaycanlı öz dövləti ilə fəxr edir
Daxili siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 11:07
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Hər bir vətənpərvər azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı öz dövləti ilə fəxr edir.
"Report" xəbər verir ki, bu fikri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
"Biz dünyada misli görünməmiş Qələbə qazanmışıq. Özü də yenə də deyirəm, təkbaşına", - deyə dövlət başçısı əlavə edib.
Ильхам Алиев: Уверен, что каждый азербайджанец гордится своим государством
President Ilham Aliyev: I am confident that every patriotic Azerbaijani takes pride in their state
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