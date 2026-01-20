Ильхам Алиев: Стабильность в нашем регионе - это то, о чем мы всегда думаем

Каждая страна, включая Азербайджан, должна думать о стабильности за пределами своих границ.

Как сообщает Report, об этом 20 января сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.

"Что касается Азербайджана, то у нас нет никаких потенциальных рисков внутри страны. Все потенциальные риски могут исходить извне. Поэтому для нас стабильность в нашем регионе - это то, о чем мы всегда думаем. И мы обеспокоены некоторой дестабилизацией ситуации в Иране. Для нас стабильность, предсказуемость и мир в регионе являются самым большим достоянием. Мы пострадали от оккупации и войны, понесли тысячи жертв. Поэтому сегодня стабильность и безопасность для каждой страны являются единственным путем к успеху", - сказал он.

Касательно энергетических рынков глава государства отметил, что сегодня цена на нефть стабильна: "Она находится на приемлемом уровне, по крайней мере, для Азербайджана. Это показывает, что ситуация в Иране, ситуация в Венесуэле и в других частях мира не оказывают серьезного влияния на цену на нефть. И это хороший знак, поскольку производителям и потребителям необходимо иметь предсказуемую ситуацию, чтобы планировать свое будущее. Поэтому я надеюсь, что ситуация на Южном Кавказе и вокруг него не ухудшится. Это то, что мы действительно хотим видеть. И я надеюсь, что каждая страна внесет свой вклад в региональную стабильность и безопасность".