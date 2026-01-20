İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Prezident: Biz İranda baş verən müəyyən qeyri-sabitlikdən narahatıq

    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 16:18
    Prezident: Biz İranda baş verən müəyyən qeyri-sabitlikdən narahatıq

    Azərbaycan da daxil olmaqla, hər bir ölkə özünün sərhədləri boyu sabitlik haqqında düşünməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev yanvarın 20-də Davosda "Euronews" televiziyasına müsahibəsində bildirib.

    Dövlət başçısı qeyd edib:

    "Azərbaycana gəldikdə, bizdə ölkə daxilində potensial risklər mövcud deyil. Bütün potensial risklər kənardan qaynaqlana bilər. Bu səbəbdən biz hər zaman qonşuluğumuzda sabitliyin mövcud olması haqqında düşünürük. Biz İranda baş verən müəyyən qeyri-sabitlikdən narahatıq. Bizim üçün regionda sabitlik, proqnozlaşdırılma və sülh ən böyük sərvətdir. Biz işğaldan və müharibədən əziyyət çəkmişik, minlərlə qurban vermişik. Bu gün sülhün və sabitliyin olması istənilən ölkə üçün uğur qazanmağın yeganə yoludur".

    Prezident həmçinin əlavə edib ki, enerji bazarına gəldikdə, gördüyünüz kimi, neftin qiyməti sabitdir - ən azı Azərbaycan üçün məqbul səviyyədədir:

    "Bu, İranda, Venesuelada və ya dünyanın digər bölgələrində olan vəziyyətin neftin qiymətinə ciddi təsir göstərmədiyini nümayiş etdirir. Bu, yaxşı göstəricidir, çünki həm hasilatçıların, həm də istehlakçıların gələcəklərini planlaşdırmaq üçün vəziyyətin proqnozlaşdırıla bilinməsinə ehtiyacı var. Ümid edirəm ki, Cənubi Qafqazda və region ətrafında vəziyyət pisləşməyəcək. Bizim istəyimiz, həqiqətən, bunu görməkdir. Ümid edirəm ki, hər bir ölkə regional sabitliyə və təhlükəsizliyə öz töhfəsini verəcək".

    Ильхам Алиев: Стабильность в нашем регионе - это то, о чем мы всегда думаем

    Son xəbərlər

    16:45

    "Fitch" Ermənistanın reytinqini Azərbaycanla danışıqlarda irəliləyişlə əlaqələndirir

    Maliyyə
    16:26

    Aİ 2028-ci ildən etibarən Ukraynanın dəstəklənməsinə 100 milyard avro ayırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:25

    İlham Əliyev: "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nı almaq böyük şərəfdir

    Xarici siyasət
    16:25

    Prezident: Azərbaycan artıq Avropa Parlamentinin tənqidinə reaksiya vermir

    Xarici siyasət
    16:23

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji ehtiyatlarını Cənubi Qafqazın digər ölkələrinə ixrac edən yeganə dövlətdir

    Xarici siyasət
    16:21

    İngiltərə millisinin müdafiəçisi klubundan ayrıla bilər

    Futbol
    16:18

    Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda "çıxılmaz vəziyyət" görmür

    Digər ölkələr
    16:18

    Prezident: Biz İranda baş verən müəyyən qeyri-sabitlikdən narahatıq

    Daxili siyasət
    16:16
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Davosda "Euronews" televiziyasına müsahibə verib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti