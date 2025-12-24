Ильхам Алиев: Сегодня в Агдамском районе уже восстанавливается жизнь

Сегодня в Агдамском районе уже восстанавливается жизнь. В трех селах живут люди. Я принимал участие в церемониях ввода в строй этих сел – Кенгерли, Сарыджалы, Хыдырлы - после их восстановления.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

Отметив, что сейчас там проживает несколько тысяч человек и процесс переселения продолжается, глава государства сказал: "Сегодня люди уже размещаются в городе Агдам, и агдамцы будут переселены в 1268 квартир в этом жилом квартале".