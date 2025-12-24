İlham Əliyev: Bu gün Ağdam rayonunda artıq həyat bərpa edilir
Daxili siyasət
- 24 dekabr, 2025
- 17:30
Bu gün Ağdam rayonunda artıq həyat bərpa edilir. Üç kənddə insanlar yaşayır. Mən bu kəndlərin yenidən istifadəyə verilməsi mərasimlərində iştirak etmişəm - Kəngərli, Sarıcalı, Xıdırlı.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Ağdam şəhərinə köçən sakinlərlə görüşündə bildirib.
Orada indi bir neçə min insan yaşadığını və bu köç prosesinin davam etdiyini söyləyən dövlətimizin başçısı vurğulayıb: "Bu gün Ağdam şəhərində artıq insanlar yerləşir və bu yaşayış məhəlləsindəki 1268 mənzildə ağdamlılar yerləşəcək".
Son xəbərlər
17:53
Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurası növbəti ilin büdcəsini müzakirə edibDaxili siyasət
17:51
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilibİnfrastruktur
17:43
Azərbaycan Prezidenti: Son illərin tarixində ən böyük ədalətsizliklə biz üzləşmişdikDaxili siyasət
17:43
Erməni nazir: Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdırRegion
17:41
Prezident: Ermənistana sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əlbəttə, o, işğala son qoyardıXarici siyasət
17:39
İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının binası təmirdən sonra yenidən istifadəyə verilibMədəniyyət
17:30
İlham Əliyev: Bu gün Ağdam rayonunda artıq həyat bərpa edilirDaxili siyasət
17:25
"Barselona" braziliyalı müdafiəçini transfer etmək istəyirFutbol
17:25