    İlham Əliyev: Bu gün Ağdam rayonunda artıq həyat bərpa edilir

    Daxili siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 17:30
    Bu gün Ağdam rayonunda artıq həyat bərpa edilir. Üç kənddə insanlar yaşayır. Mən bu kəndlərin yenidən istifadəyə verilməsi mərasimlərində iştirak etmişəm - Kəngərli, Sarıcalı, Xıdırlı.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Ağdam şəhərinə köçən sakinlərlə görüşündə bildirib.

    Orada indi bir neçə min insan yaşadığını və bu köç prosesinin davam etdiyini söyləyən dövlətimizin başçısı vurğulayıb: "Bu gün Ağdam şəhərində artıq insanlar yerləşir və bu yaşayış məhəlləsindəki 1268 mənzildə ağdamlılar yerləşəcək".

    Ильхам Алиев: Сегодня в Агдамском районе уже восстанавливается жизнь

