Təbrizin "Traktor" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb
Futbol
- 17 fevral, 2026
- 14:39
Təbrizin "Traktor" komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Direktorlar Şurasının qərarına əsasən, bu posta Mohammad Rabiei gətirilib. Mütəxəssislə mövsümün sonunadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.
O, bu postda Draqan Skoçiçi əvəzləyib.
