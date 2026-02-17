İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Təbrizin "Traktor" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    • 17 fevral, 2026
    • 14:39
    Təbrizin Traktor komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Təbrizin "Traktor" komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Direktorlar Şurasının qərarına əsasən, bu posta Mohammad Rabiei gətirilib. Mütəxəssislə mövsümün sonunadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.

    O, bu postda Draqan Skoçiçi əvəzləyib.

    Traktor klubu Traktorda yeni baş məşqçi Mohammad Rabiei Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    15:17
    Foto

    Report Media Məktəbinin 20-ci qrupu təlim proqramına qoşulub

    Media
    15:15

    Kürün Salyandan keçən hissəsində bir nəfər batıb

    Digər
    15:13

    Orta Dəhliz vasitəsilə Fransadan Özbəkistana iri yük çatdırılıb

    İnfrastruktur
    15:13

    BƏƏ-də qızıl medal qazanan azərbaycanlı karateçi: "Turnir ərəfəsində müəyyən çətinliklərlə üzləşdim"

    Fərdi
    15:12

    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının tarixi və gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    15:09

    XİN: Qaradağlı faciəsi insanlığa qarşı törədilmiş ağır cinayət kimi yaddaşlarda qalacaq

    Daxili siyasət
    15:09

    İqor Yakovenko: "Ansys" konfransı Azərbaycan və ABŞ arasında texnoloji əməkdaşlığı gücləndirir"

    İKT
    15:08

    Həbsdə olan hakimin qardaşı Kukla Teatrının keçmiş rejissorunu məhkəməyə verib

    Hadisə
    15:03

    Azərbaycanda quş qripinə qarşı növbəti monitorinq keçiriləcək

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti