    Ильхам Алиев: Сегодня очень знаменательный день в истории города Агдам

    Внутренняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 17:23
    Сегодня очень знаменательный день в истории города Агдам, исторический день. После долгого перерыва агдамцы возвращаются в свой родной город.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

    Сердечно поздравив их с этим событием, глава государства отметил: "Уверен, что вы будете жить здесь комфортно и спокойно".

