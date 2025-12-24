İlham Əliyev: Bu gün Ağdam şəhərinin tarixində çox əlamətdar bir gündür
- 24 dekabr, 2025
- 17:17
Bu gün Ağdam şəhərinin tarixində çox əlamətdar bir gündür, tarixi bir gündür. Uzun fasilədən sonra ağdamlılar öz doğma şəhərinə qayıdırlar.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Ağdam şəhərinə köçən sakinlərlə görüşündə deyib.
Bu münasibətlə onları ürəkdən təbrik edən dövlət başçısı bildirib:
"Əminəm ki, burada siz rahat yaşayacaqsınız, əmin-amanlıq şəraitində yaşayacaqsınız".
