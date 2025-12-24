İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev: Bu gün Ağdam şəhərinin tarixində çox əlamətdar bir gündür

    Daxili siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 17:17
    Bu gün Ağdam şəhərinin tarixində çox əlamətdar bir gündür, tarixi bir gündür. Uzun fasilədən sonra ağdamlılar öz doğma şəhərinə qayıdırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Ağdam şəhərinə köçən sakinlərlə görüşündə deyib.

    Bu münasibətlə onları ürəkdən təbrik edən dövlət başçısı bildirib:

    "Əminəm ki, burada siz rahat yaşayacaqsınız, əmin-amanlıq şəraitində yaşayacaqsınız".

    Ağdam İlham Əliyev
    Ильхам Алиев: Сегодня очень знаменательный день в истории города Агдам
    President Ilham Aliyev: Today is a very significant day in the history of Aghdam

