О нас

Ильхам Алиев принял полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской АР

Ильхам Алиев принял полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской АР 22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Фуада Наджафли, назначенного на должность полномочного представителя президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, и дал ему соответствующие поручения.
Внутренняя политика
22 декабря 2022 г. 18:34
Ильхам Алиев принял полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской АР

22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Фуада Наджафли, назначенного на должность полномочного представителя президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, и дал ему соответствующие поручения.

Как сообщает Report, на приеме были отмечены широкомасштабные работы, проводимые благодаря постоянному вниманию президента Ильхама Алиева к Нахчыванской Автономной Республике и по его непосредственному поручению, в том числе в области реализации крупных инфраструктурных проектов, обеспечения 100-процентной газификации в Нахчыване, энергоснабжения, строительства современных дорог, объектов здравоохранения и образования, создания новых рабочих мест.

Было отмечено, что ежегодно Нахчыванской Автономной Республике из государственного бюджета выделялись дотации в крупном размере.

Президент Ильхам Алиев дал поручение Фуаду Наджафли в качестве полномочного представителя приложить все усилия для оказания заботы о людях, борьбы с коррупцией, взяточничеством, обеспечения прозрачности, реализации правильной кадровой политики, деятельности в тесном контакте с центральными исполнительными органами.

Фуад Наджафли поблагодарил главу государства за оказанное ему высокое доверие. Он заверил президента Ильхама Алиева в том, что вся деятельность будет вестись в соответствии с политикой главы государства, подчеркнул, что приложит все усилия для обеспечения широкомасштабных реформ, проводимых в стране, и в Нахчыванской Автономной Республике.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ilham Aliyev receives plenipotentiary representative of President of Azerbaijan in Nakhchivan Autonomous Republic
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Naxçıvandakı səlahiyyətli nümayəndəsini qəbul edib, tapşırıqlar verib

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi