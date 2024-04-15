Ильхам Алиев поздравил нового президента Словакии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Словакии Петеру Пеллегрини, сообщает Report.
Ильхам Алиев поздравил нового президента СловакииИльхам Алиев поздравил нового президента Словакии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Словакии Петеру Пеллегрини, сообщает Report.
Внутренняя политика
15 апреля 2024 г. 13:15
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Версия на английском языке President Ilham Aliyev extends congratulations to President-elect of Slovakia Peter Pellegrini
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Slovakiyanın yeni Prezidentini təbrik edib