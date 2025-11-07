Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 21:01
    Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 ноября – Дня Победы.

    Report представляет данную публикацию:

    Prezident İlham Əliyev Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib

