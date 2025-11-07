Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Победы
Внутренняя политика
- 07 ноября, 2025
- 21:01
Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 ноября – Дня Победы.
Report представляет данную публикацию:
8 Noyabr - Zəfər Günü pic.twitter.com/ZhATSRS0O9— İlham Əliyev (@azpresident) November 7, 2025
