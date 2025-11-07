Prezident İlham Əliyev Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib
Daxili siyasət
- 07 noyabr, 2025
- 21:01
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar sosial media hesablarında paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
8 Noyabr - Zəfər Günü pic.twitter.com/ZhATSRS0O9— İlham Əliyev (@azpresident) November 7, 2025
