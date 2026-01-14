Ильхам Алиев поделился публикацией о встрече с жителями Агдере
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о встрече с жителями Агдеринского района в рамках визита в Агдере.
Report представляет данную публикацию:
Prezident İlham Əliyevin Ağdərə sakinləri ilə görüşü (13.01.2026) pic.twitter.com/Usfx0KKbjr— İlham Əliyev (@azpresident) January 14, 2026
