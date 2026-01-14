Ильхам Алиев поделился публикацией о встрече с жителями Агдере Внутренняя политика

В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 22 человека, 70 пострадали Другие страны

США получат 74% акций в TRIPP Development Company, Армения - 26% В регионе