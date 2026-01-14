İlham Əliyev Ağdərə sakinləri ilə görüşündən paylaşım edib
Prezident İlham Əliyev Ağdərəyə səfəri çərçivəsində rayon sakinləri ilə görüşündən paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevin Ağdərə sakinləri ilə görüşü (13.01.2026) pic.twitter.com/Usfx0KKbjr— İlham Əliyev (@azpresident) January 14, 2026
