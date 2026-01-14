İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    İlham Əliyev Ağdərə sakinləri ilə görüşündən paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 14 yanvar, 2026
    • 09:17
    İlham Əliyev Ağdərə sakinləri ilə görüşündən paylaşım edib

    Prezident İlham Əliyev Ağdərəyə səfəri çərçivəsində rayon sakinləri ilə görüşündən paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev Ağdərə “Böyük Qayıdış”
    Ильхам Алиев поделился публикацией о встрече с жителями Агдере
    Ilham Aliyev shares post about his meeting with residents of Aghdara

    Son xəbərlər

    09:29

    "Xankəndi" təcrübəli futbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    09:25

    Tailandda kranın qatarın üzərinə düşməsi nəticəsində 22 nəfər ölüb, 70 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    09:19

    ABŞ "TRIPP Development Company"də səhmlərin 74, Ermənistan isə 26 %-ni əldə edəcək

    Region
    09:17

    İlham Əliyev Ağdərə sakinləri ilə görüşündən paylaşım edib

    Daxili siyasət
    09:11

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda daha iki oyun keçiriləcək

    Komanda
    09:03

    "Qəbələ" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.01.2026)

    Maliyyə
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.01.2026)

    Maliyyə
    08:51

    "3I/ATLAS" kometi 17 martda Yupiterin peykinə yaxınlaşacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti