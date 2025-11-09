Ильхам Алиев поделился публикацией о Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне
Внутренняя политика
- 09 ноября, 2025
- 09:33
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился видеороликом военного парада, посвященного пятой годовщине Победы в Отечественной войне на площади Азадлыг в Баку.
Report представляет видеоролик:
