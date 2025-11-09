İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Prezident İlham Əliyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 09 noyabr, 2025
    • 09:33
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakının Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi paradla bağlı videoçarx paylaşım edib.

    "Report" videoçarxı təqdim edir:

    Zəfərə gedən yol İlham Əliyev Azərbaycan Hərbi parad
    Video
    Ильхам Алиев поделился публикацией о Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне

