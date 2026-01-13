Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района

    Внутренняя политика
    • 13 января, 2026
    • 15:51
    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района

    13 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    село Ашагы Оратаг Ильхам Алиев восстановление Агдере строительство сел в Карабахе
    İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub
    President Ilham Aliyev familiarizes himself with reconstruction work in Ashaghi Oratagh village, Aghdara district

