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Ильхам Алиев: Основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства

Ильхам Алиев: Основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства "Находясь в Шуше, человек еще раз осознает величие азербайджанского народа"
Внутренняя политика
20 марта 2021 г. 10:54
Ильхам Алиев: Основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства

"Находясь в Шуше, человек еще раз осознает величие азербайджанского народа. Мы не смирились с поражением в первой Карабахской войне. Мы даже не наказали по заслугам совершивших это предательство презренных лидеров тандема НФА-Мусават. Хотя они заслуживают любого наказания".

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении с Джыдыр-дюзю в Шуше.

"Мы не смирились с этой ситуацией, и я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с таким положением. Проводилась целенаправленная политика в политическом, экономическом, военном направлениях, духовной сфере, в области воспитания молодого поколения, и выросло такое молодое поколение, которое пожертвовало жизнями за землю. Молодое поколение, ценой своей жизни и крови освободившее нашу землю от врага. Представители всех поколений участвовали в войне, проявили героизм. Но каждый должен знать, что основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства, молодые люди, которые в 2003 году были детьми. В первую очередь, мы обязаны им, всему азербайджанскому народу. Весь наш народ приближал эту Победу, и все факторы, соединившись, вместе обусловили итоги этой войны",- сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Əsas missiyanı mənim prezidentlik dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər"

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