Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей
Внутренняя политика
- 12 октября, 2025
- 17:28
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей, проходящей в Баку.
Как сообщает Report, обращение зачитал председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев.
Новость дополняется...
