Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    • 12 октября, 2025
    • 17:28
    Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей, проходящей в Баку.

    Как сообщает Report, обращение зачитал председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев.

    Новость дополняется...

    Ильхам Алиев Международная ассоциация судей Бакинский конгресс-центр
    İlham Əliyev Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyasının iştirakçılarına müraciət edib
    Ilham Aliyev addresses participants of 67th General Assembly of International Association of Judges

    Последние новости

    17:53
    Фото

    Инам Керимов: Азербайджан выстраивает свою судебную систему на основе справедливости и законности

    Внутренняя политика
    17:43

    В некоторых районах Азербайджана пройдут дожди и грозы

    Экология
    17:43

    Кабмин Израиля: в секторе Газа с 2023 года погибли 915 военнослужащих ЦАХАЛ

    Другие страны
    17:28

    Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    17:14
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Египет

    Внешняя политика
    17:11
    Фото

    В Баку проходит 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    16:44

    Число погибших из-за наводнений в Мексике возросло до 48

    Другие страны
    16:27

    МИД Азербайджана поздравил Испанию

    Внешняя политика
    16:18
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    Лента новостей