İlham Əliyev Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyasının iştirakçılarına müraciət edib
Daxili siyasət
- 12 oktyabr, 2025
- 17:25
Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyasının iştirakçılarına müraciət edib.
"Report" xəbər verir ki, müraciəti Azərbaycan Hakimlər İttifaqının sədri Ramiz Rzayev elan edib.
YENİLƏNİR...
Son xəbərlər
17:25
İlham Əliyev Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyasının iştirakçılarına müraciət edibDaxili siyasət
17:20
Bəzi rayonlarda leysan yağacaq, çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
17:14
Niderland Ukraynaya daha bir "Alkmaar" tipli gəmi təhvil verəcəkDigər ölkələr
17:12
Foto
Prezident İlham Əliyev Misirdə işgüzar səfərdədirXarici siyasət
17:08
Foto
Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası keçirilirDaxili siyasət
17:06
Gəncədə avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar varHadisə
17:01
Türkiyəli futbolçu oyunun iştirak ərizəsinə salınmadığı üçün millinin düşərgəsini tərk edibFutbol
16:50
Foto
Video
Naxçıvanda avtomobillər toqquşub, ana və övladı xəsarət alıbHadisə
16:37