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Ильхам Алиев: Ведем активную работу по возвращению бывших беженцев на свои исконные земли

Ильхам Алиев: Ведем активную работу по возвращению бывших беженцев на свои исконные земли Что касается двусторонних отношений, мы рассчитываем на интенсификацию контактов. Считаю, что есть потенциал, который не в полной мере реализован за прошедшие годы. Поэтому, конечно, нужно пристально посмотреть на торгово-экономическую сферу, где мы можем
Внутренняя политика
28 октября 2021 г. 13:58
Ильхам Алиев: Ведем активную работу по возвращению бывших беженцев на свои исконные земли
Ильхам Алиев

Что касается двусторонних отношений, мы рассчитываем на интенсификацию контактов. Считаю, что есть потенциал, который не в полной мере реализован за прошедшие годы. Поэтому, конечно, нужно пристально посмотреть на торгово-экономическую сферу, где мы можем нарастить товарооборот.

Как сообщает Report, об этом 28 октября заявил президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты ново назначенного чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в нашей стране Кайрата Осмоналиева.

"Также, как вы знаете, Азербайджан активно инвестирует за пределами страны, и мы можем обсудить подробно инвестиционные проекты в Кыргызстане. Ну и, конечно же, взаимная поддержка на международной арене всегда сближала наши страны. Уверен, что мы и в будущем на площадке ООН и в рамках Организации исламского сотрудничества, конечно, Тюркского совета, СНГ и других организаций будем оказывать друг другу поддержку. Во время Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку народа Кыргызстана. Было много обращений от граждан, выражений чувства солидарности, и мы это очень высоко ценим. Сейчас в Азербайджане период восстановления разрушенных территорий и мы активно заняты тем, чтобы в максимально короткие сроки смогли вернуть бывших беженцев на свои исконные земли", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Aliyev: We are working hard to return former IDPs to their native lands as soon as possible
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Keçmiş məcburi köçkünləri maksimum qısa müddətdə qaytarmaq üçün fəal iş aparırıq"

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