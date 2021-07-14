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Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор

Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор "Хочу сегодня коснуться еще одного вопроса. Я уже неоднократно говорил об этом. Считаю, что должен внести перед вами ясность и в это. Я несколько раз говорил, что мы готовы подписать мирный договор с Арменией. То есть, мы готовы к началу этой работы. Одна
Внутренняя политика
14 июля 2021 г. 20:27
Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор
Ильхам Алиев

"Хочу сегодня коснуться еще одного вопроса. Я уже неоднократно говорил об этом. Считаю, что должен внести перед вами ясность и в это. Я несколько раз говорил, что мы готовы подписать мирный договор с Арменией. То есть, мы готовы к началу этой работы. Однако со стороны Армении реакции, официальной реакции на это нет. По неофициальным каналам до нас доходят сведения о том, что Армения не готова к этому. Считаю, что это будет очень большой ошибкой. Так же, как армянская сторона допустила большие ошибки, совершила военные преступления накануне и во время войны. Это может стать очередной большой ошибкой".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

"Потому что наше предложение основано на новой реальной ситуации. Мы считаем, что вопрос решен, между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор. Должны быть признание территориальной целостности друг друга, признание границ, должен быть дан старт работе по делимитации. Должен также сказать, что международные организации сейчас также позитивно реагируют на вопрос, связанный с делимитацией. Если Армения не желает сделать это, то это ее дело, но пусть хорошо подумают, потом может быть поздно. Так же, как если бы они в свое время по доброй воле покинули наши земли, то не оказались бы в столь позорном положении. Наше предложение – это предложение страны-победительницы, сильной стороны, победоносного народа. Если в Армении негативно реагируют на это, то это тоже их дело. Однако еще раз говорю: вновь пожалеют. А мы отныне будем идти только и только вперед. Мы системно реализуем все планы, связанные с созидательной работой, и старт этой работе уже дан. Как я уже сказал, мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай. Люди вернутся туда, будут спокойно жить на земле своих предков", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: There should be a peace agreement between Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi olmalıdır" - VİDEO

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