Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне посетили Аллею шехидов.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память доблестных сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели панораму Баку, готовящегося к военному параду, посвященному Победе в Отечественной войне.