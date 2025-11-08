Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 12:07
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне посетили Аллею шехидов.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память доблестных сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

    Глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели панораму Баку, готовящегося к военному параду, посвященному Победе в Отечественной войне.

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Аллея шехидов День Победы Путь к Победе
    Фото
    Видео
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
    Фото
    Видео
    Ilham Aliyev and Mehriban Aliyeva visit Alley of Martyrs

    Последние новости

    12:56
    Фото

    Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:55

    Зеленский: В результате атаки ВС РФ один человек погиб, 11 ранены

    В регионе
    12:52
    Видео

    Хикмет Гаджиев поделился видео с военного парада в Баку

    Внешняя политика
    12:49

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    12:47
    Фото

    В освобожденном Джебраиле прошли торжества в честь 5-й годовщины Победы

    Внутренняя политика
    12:45

    Житель Баку: Дети должны знать, что эта победа - триумф всего азербайджанского народа

    Внутренняя политика
    12:43
    Фото

    Вице-премьер ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:34

    Антониу Кошта: Окно возможностей для климатических действий стремительно закрывается

    COP29
    12:33

    Завтра в Азербайджане ожидается до 23 градусов тепла

    Экология
    Лента новостей