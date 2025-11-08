Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 12:07
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне посетили Аллею шехидов.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память доблестных сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели панораму Баку, готовящегося к военному параду, посвященному Победе в Отечественной войне.
