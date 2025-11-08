İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 12:05
Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva xalqımızın müqəddəs and yeri olan Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Dövlət başçısı "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyub.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vətən müharibəsində Qələbəmizə həsr olunmuş Hərbi parada hazırlaşan paytaxt Bakının mənzərəsini seyr ediblər.
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
