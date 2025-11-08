İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:05
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva xalqımızın müqəddəs and yeri olan Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

    Dövlət başçısı "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyub.

    Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vətən müharibəsində Qələbəmizə həsr olunmuş Hərbi parada hazırlaşan paytaxt Bakının mənzərəsini seyr ediblər.

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов
    Ilham Aliyev and Mehriban Aliyeva visit Alley of Martyrs

