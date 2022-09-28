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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами в имении Мехмандаровых в Шуше

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами в имении Мехмандаровых в Шуше Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом реставрационных работ, проводимых в усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше.
Внутренняя политика
28 сентября 2022 г. 16:26
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами в имении Мехмандаровых в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом реставрационных работ, проводимых в усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше.

Как сообщает Report, помощник президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и первую леди об осуществляемой работе.

Было отмечено, что комплекс был построен представителями рода Мехмандаровых в XVIII веке. Он включает в себя большие и малые жилые дома, семейную мечеть и родник.

С октября 2021 года Фонд Гейдара Алиева приступил к ремонтно-восстановительным работам в усадебном комплексе Мехмандаровых, а также семейной мечети и на роднике, расположенном на территории. Кровли дома и мечети сооружены в соответствии с оригиналом, отреставрированы и окрашены потолки, установлены двери и окна. Разрушенная стена восстановлена, на поврежденной стене выполнены укрепительные работы. Заменены прогнившие части деревянных конструкций балконов и эркеров. Внешняя лестница дома реконструирована, разбитые плиты напольного покрытия восстановлена.

На основе эскизных проектов осуществляется реставрация росписей на стенах и потолках. Эти работы охватывают обрушившиеся купола, крышу, михраб и купол "гюльдесте" минарета семейной мечети.

Во время ознакомления с восстановительными работами был передан в пользование родник, входящий в комплекс имения Мехмандаровых. Было отмечено, что крыша родника приведена в прежнее состояние.

Было сообщено, что по окончании ремонтно-реставрационных работ здесь планируется создать музейную экспозицию, которая будет отображать дом шушинца. Здесь предусматривается создание кабинета, оснащенного предметами, отражающими занятия, увлечения хозяина, гостиной, предназначенной для приема гостей, считающейся самой роскошной комнатой в доме и часто украшаемой деревянными декоративными панелями и тканевыми обоями, столовой и спальной комнат.

Было отмечено, что ремонтно-восстановительные работы планируется завершить в 2023 году.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev, Mehriban Aliyeva get acquainted with restoration of Mehmandarovs' Estate Complex in Shusha
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşada Mehmandarovların malikanə kompleksindəki bərpa işləri ilə tanış olublar

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